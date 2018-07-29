الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة مختصة في السرقة بتلمسان

تمكّنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة مختصة في السرقة.

مع توقيف جميع عناصرها من بينهم قاصرين.

تعود تفاصيل القضية إثر الشكاوى المتعددة من قبل بعض قاطني حي الدالية بالكيفان تلمسان.

بخصوص تعرض مساكنهم للسرقة والتخريب، عليه قامت قوات الشرطة التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان بتكثيف التحريات والأبحاث.

و كذا إعداد خطط محكمة للإطاحة بأعضاء الشبكة الإجرامية المختصة في السرقة. حيث قامت قوات الشرطة الأربعاء الفارط من توقيف 03 أشخاص في حالة تلبّس.

تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و 31 سنة، مشتبه فيهم في قضية الحال و بحوزتهم أدوات و معدّات السرقة تمثلت في : براغي، قفازات.

وبعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم تم ضبط بأحد المساكن على مبالغ مالية من مختلف العملات على النحو التالي: 1000 أورو، 20 مليون سنتيم جزائري.

وكذا 2000 درهم مغربي، 4000 دولار، 20 درهم إماراتي، 730 فرنك سويسري.

بالإضافة إلى طاقم ذهب و ساعة يدوية، ساعة حائطية، علبة مصوغات من الذهب بالإضافة إلى مفتاح دراجة نارية.

وأيضا مفتاح سيارة من نوع لوغان بوثائقها، 03 دراجات نارية من نوع سكوتار.

و هواتف نقالة، تلفازين، تمثال فرس خشبي، أجهزة إعلام آلي، جزء من هيكل دراجة نارية من نوع 103.

استكمالا للتحقيق اعترف المشتبه فيهم بشركائهم في عمليات السرقة و هو كل من القاصر” د ع م 16 سنة”.

و” ب ص 20 سنة”، “م ط 19 سنة”، “م م 24 سنة”، القاصر”ع أ ف 14 سنة”.