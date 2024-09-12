الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة وحجز ربع مليون قرص مهلوس

تمكنت مصالح الأمن الوطني من الإطاحة بشبكة خطيرة وحجز أزيد من ربع مليون قرص مهلوس.

وحسب مصالح الأمن الوطني، فإن الشبكة كانت تحاول تمرير وترويج 252 ألف قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ. إنطلاقا من الولايات الجنوبية للوطن نحو الشمال.

التحريات التي باشرتها محققو المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات تحت إشراف النيابة المختصة بمحكمة ورقلة، أفضت إلى توقيف المدبر الرئيسي للعملية.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة عن “جناية المتاجرة، الحيازة والنقل، الشحن واستيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. وتبيض الأموال ضمن جماعة إجرامية منظمة.