الإطاحة بشبكة إجرامية دولية وإحباط إدخال شحنة كبيرة من المخدرات بميناء بجاية

أسفر التنسيق العملياتي المحكم بين شرطة الحدود وجمارك ميناء بجاية، عن إحباط محاولة إدخال شحنة كبيرة من المخدرات التصنيعية إلى داخل التراب الوطني.

وحسب بيان لذات الهيئة، تقدر الشحنة بأزيد من 700 ألف قرص من نوع إكستازي. وكانت قد إنطلقت عبر رحلة بحرية من أحد الموانئ الفرنسية، بحر الأسبوع المنقضي.

شحنة المخدرات التي يعادل وزنها الإجمالي 320 كلغ، تم التفطن لها على مستوى جهاز السكانير المشترك شرطة “جمارك” بميناء بجاية.

حيث تم ضبطها موزعة على متن 3 مركبات سياحية قادمة من فرنسا، مخبأة بإحكام بداخل تجاويف سرية مستحدثة بأجزاء مختلفة من هياكلها، مع توقيف سواقها الثلاثة 03 “إمرأتين ورجل”.

ومواصلة لإجراءات التحقيق، نفذ محققو الفرقة عدة عمليات بكل من ولايات بجاية، الجزائر العاصمة وسطيف، مكنت من تفكيك الهيكل التنظيمي للشبكة الإجرامية وتوقيف 17شخصا من عناصرها من بينهم إمرأة.

وتم ضبط وإسترجاع 18 مركبة من مختلف الأنواع، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقارب 202 مليون سنتيم. ومبلغ مالي قدره 2980 يورو، وأجهزة حساسة و3 أسلحة نارية. ومجموعة من الأختام والدمغات والطوابع المقلدة.

فيما تم تحديد هوية العناصر الآخرين لهذه الشبكة الإجرامية الدولية، يتواجدون بداخل وخارج الوطن.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد.