الإطاحة بشبكة إجرامية دولية وحجز قنطار مخدرات وتجهيزات حساسة!

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة عابرة للحدود الوطنية، تنشط في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم خلال هذه العملية، توقيف 11 شخصًا من أفراد الشبكة، في حين لا يزال آخرين، من بينهم أربعة 4 أشخاص من جنسية أجنبية في حالة فرار، مع ضبط 178 كيلوغراماً من القنب الهندي وأسلحة نارية.

وأنجزت هذه العملية، عقب عمل ميداني دقيق لعناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية بجاية. بعد كشف المحققين لمخطط إجرامي يتعلق بإبرام صفقة بيع كمية من المخدرات بنواحي أقبو ببجاية.

وعلى إثر هذه المعطيات، تم إعداد خطة محكمة مكنت من توقيف شخصين، أحدهما محل عدة أوامر قضائية، كانا على متن مركبتين سياحيتين، يتنقلان ببطاقة رمادية ورخصة سياقة مزورتين.

وأسفر التحقيق المعمق في القضية، عن توقيف 9 أشخاص آخرين ينتمون إلى نفس الشبكة الإجرامية المنظمة. مع ضبط قنطار و78ً كيلوغرام من القنب الهندي على مستوى مسكن مهجور كان يستغله أحقد المشقتبه فقيهم لإخفقا هقذه السقموم.

بالإضافة إلى إسترجاع مسدسين ناريين أحدهما مزود بكاتم صوت و03 بنادق صيد. وكمية من الذخيرة الحية وخراطيش خاصة بالصيد، وأدوات خاصة بصيانة الأسلحة، وصدريات حاملة وأحزمة خقراطيش، وكمية من مادة البارود في شكل مسحوق وأسلحة بيضا من مختلف الأنواع.

كما أفضت هذه العملية النوعية أيضا، إلى ضبط واسترجاع 2100 قرص مهلوس من نوع بريغابالين،. وجهازي إرسال وإستقبال بشاحنهما ومنظار بعيد المدى، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقارب 614ً مليون سنتيم، من العائدات الإجرامية. ومبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 6080 أورو، و11مركبة و3 دراجات نارية كانت تستعمل في النشاط الإجرامي.

وتم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة قسنطينة.