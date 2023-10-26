الإطاحة بشبكة إجرامية دولية وضبط 80 ألف قرص إكستازي وأزيد من 1.5 كلغ كوكايين 

أطاحت شرطة العاصمة بشبكة إجرامية دولية وتضبط 80 ألف قرص إكستازي و أزيد من 1.5 كلغ من الكوكايين.

وتم توقيف 6 أشخاص من بينهم إمرأة و إسترجاع مليار و390 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية و 5 مركبات فاخرة.

وجاءت العملية بعد عمل إستعلاماتي كشف من خلاله محققو الأمن الوطني عن النمط الإجرامي لهذه الشبكة.

وكانت الشبكة الإجرامية كانت تلجأ إلى تهريب المادة الأولية لصناعة الإكستازي من فرنسا.