الإطاحة بشبكة إجرامية سرقت عتاد مؤسسة تربوية بتمنراست

تمكنت عناصر الامن الحضري الخامس بولاية تمنراست من توقيف خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفين متورطين في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جنحة السرقة من داخل مؤسسة تربوية مع توافر ظرف الليل التسلق والكسر والتعدد.

وأضاف البيان، أن حيثيات القضية تعود إلى تقديم شكوى رسمية من طرف مديرة إحدى المؤسسات التربوية على مستوى الأمن الحضري الأول، مفادها تعرض المؤسسة للسرقة من طرف مجهولين والتي طالت مجموعة من أجهزة التكييف وأجهزة الإعلام الآلي بالإضافة الى أغراض أخرى.

من جهتها قامت مصالح الأمن بإعداد خطة ميدانية محكمة، كللت بالتوصل لأحد المشتبه فيهم حيث تم توقيفه وبحوزته مكيف هوائي تابع للمؤسسة التربوية،ليتم تحويله إلى المقر رفقة المسروقات وفتح تحقيق في القضية.

واوضح ذات البيان، أنه بعد مواصلة التحقيق تم التوصل لتوقيف أربعة أشخاص آخرين مشتبه فيهم ضمن المجموعة الإجرامية مع إسترجاع كمية معتبرة من المسروقات .

بعد إستكمال إجراءات التحقيق، وإنجاز ملفات قضائية للمشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حق إثنين منهم أمر بالحبس لمدة سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار أي عشرين مليون سنتيم ، فيما إستفاذ باقي المشتبه فيهم من حكم البراءة .