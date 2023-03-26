الإطاحة بشبكة إجرامية سرقت 17 محلا تجاريا بالعاصمة!

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بشبكة إجرامية، متورطة في 17 قضية لسرقة المحلات التجارية بالدار البيضاء.

وحسب بيان لذات المصالح، اليوم الأحد، تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث لبرج الكيفان من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المحلات التجارية أثناء الفترات الليلية.

وجاءت هذه العملية، على اثر عدة شكاوى مقدمة من طرف أصحاب المحلات التجارية. مفادها تعرض محلاتهم للسرقة بالكسر والتسلق أثناء الليل.

وأفضت التحريات في القضية إلى توقيف 4 أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 40 سنة، مسبوقون قضائيا.

كما بينت الأبحاث “ضلوع هذه الشبكة في 17 قضية مشابهة على مستوى إقليم اختصاص المقاطعة الإدارية الدار البيضاء”.

وتم خلال هذه العملية، حجز الأغراض المستعملة في السرقة المتمثلة في رافع عجلات السيارات يستعمل لكسر الأبواب الخارجية للمحلات التجارية.

بالإضافة إلى قفازات وقبعة صوفية تستعمل لإخفاء الهوية والتنكر. وكذا أسلحة بيضاء محظورة تستعمل للتهديد. إضافة إلى استرجاع بعض المسروقات.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضايا تكوين جمعية أشرار. والسرقة بالتعدد، الكسر والتسلق مع اقتران ظرف الليل.