الإطاحة بشبكة إجرامية سرقت 995 مليون سنتيم من منزل بالعنف والتهديد

تمكنت قوات الشرطة التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تيزي وزو في ظرف وجيز وقياسي من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، متورطين في السرقة من داخل مسكن تحت طائلة التهديد والعتف.

وحسب بيان لأمن الولاية، تتكون الشبكة من 3 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 37 و48 سنة. ينحدرون من ولايات بومرداس والبويرة وسطيف متورطين في السرقة من داخل مسكن تحت طائلة التهديد والعتف.

وتعود حيثيات القضية لتاريخ 15 ماي 2023 أين تلقت مصالح أمن ولاية تيزي وزو نداء عبر الرقم الأخضر 1548 من طرف أحد المواطنين. مفاده تعرض مسكنه للسرقة، مع تعرض شقيقته التي كانت بمفردها في المنزل للتهديد والعنف.

لتتنقل قوات الفرقة الجنائية على الفور، إلى عين المكان مع مباشرة التحريات في القضية. بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو وبالاستعانة بالمحطة الرئيسية لتحقيق الشخصية بأمن الولاية.

أين توصلت في ظرف 4 ساعات إلى توقيف أحد المشتبه فيهم في ولاية بومدراس. ليتم في اليوم الموالي توقيف شريكيه المنحدرين من ولايتي البويرة وسطيف.

ومكنت هذه العملية النوعية من استرجاع كافة المسروقات المتمثلة في مبلغ مالي يقدر بـ955 مليون سنتيم. وكمية المجوهرات المسروقة من المعدن الأصفر والابيض.

بالإضافة إلى حجز سلاح أبيض محظور وهواتف نقالة، ومركبة سياحية استعملت في تنفيذ عملية السطو مع مركبة ثانية تم اقتنائها من عائدات السرقة.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضدهم مع تقديمهم بتاريخ 21 ماي 2023 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو المختص إقليميا. وذلك عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة مع توافر ظروف استعمال العنف والتهديد به. والتعدد الكسر واستحضار مركبة لتسهيل عملية الهروب. أين صدر ضدهم أمر ايداع رهن الحبس المؤقت.