الإطاحة بشبكة إجرامية لسرقة الكوابل النحاسية بالحراش

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري السادس بوروبة لأمن المقاطعة الإدارية الحراش، خلال الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين عن قضية تخريب أملاك الدولة مع السرقة في حالة تلبس.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت حيثيات القضية بناء على معلومة مفادها قيام أشخاص بتقطيع الأسلاك الكهربائية لغرض سرقتها على مستوى أحد الأحياء بالحراش.

وتوجت الأبحاث الميدانية لمحققي ذات المصلحة بتحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في حالة تلبس.

وأسفرت العملية، عن ضبط أسلاك كهربائية نحاسية، وأدوات خاصة بالحفر والتقطيع متمثلة في “فأس، نازع المسامير”.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهما أمام لنيابة المختصة إقليميا في قضية السرقة بالتعدد في الطريق العام. وتخريب أملاك عمومية تابعة للمؤسسة الوطنية للإنارة العمومية.