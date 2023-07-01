الإطاحة بشبكة إجرامية للمتاجرة بالمخدرات في الطارف

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالذرعان، في الطارف، من الإطاحة بأربعة أشخاص ينشطون ضمن شبكة اجرامية مختصة في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لأمن الولاية، مكنت العملية من حجز قرابة 100 قرص مهلوس ومبلغ مالي من العائدات الاجرامية.

وبعد الانتهاء من التحقيق مع المشتبه فيهم انجز ضدهم ملفات قضائية عن قضية حيازة ونقل المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة.

كما تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وصدر في حقهم جميعا أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية.