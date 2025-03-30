الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الإتجار بالمخدرات في العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الإتجار غير شرعي للمخدرات للمقاطعة الثالثة للشرطة القضائية الأبيار. من توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة. مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وخلال العملية، تمكنت من حجز “620” غرام كيف معالج و”47″ غرام مخدرات صلبة من نوع كوكايين. بالإضافة كذلك إلى 109 قرص مؤثر عقلي. أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام.

هذه العملية جاءت على إثر إستغلال معلومة وردت إلى ذات المصلحة مفادها وجود شخصين مشتبه فيهما يتاجران في المخدرات بمختلف أنواعها على مستوى عدة أحياء بالعاصمة. عليه قامت عناصر المصلحة بالتحري حول المعلومة مع تتبع تحركات المشتبه فيهما .

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم توقيف المشتبه فيهما وتنفيذ أذون بالتفتيش لمنازلهما. أين أسفرت هذه العملية على ضبط وحجز 620 غرام مخدرات “كيف معالج”. 47 غرام مخدرات صلبة “كوكايين”. 109 قرص مؤثر عقلي. وكذا أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع والأحجام، صاعق كهربائي.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

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