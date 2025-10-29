الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الاتجار بالمؤثرات العقلية بالعاصمة

تمكنت شرطة بئر مراد ريس ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بالتنسيق مع الأمن الحضري العاشر طاهر بلهوشات من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة متكونة من ثلاث أشخاص مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع ضبط (18317) كبسولة من المؤثرات العقلية .

وجاءت العملية مواصلة للمجهودات المبذولة من طرف مختلف المصالح العملياتية التابعة لأمن ولاية الجزائر. في إطار مكافحة الجرائم المتصلة بالإتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لمديرية أمن ولاية الجزائر، فقد تمت العملية تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، جاءت على إثر استغلال معلومات حول نشاط مشبوه. لأحد الأشخاص من معتادي الإجرام على مستوى أحد الأحياء بئر مراد رايس بالعاصمة.

و مكّنت التحريات من توقيفه مع بقية شركائه وضبط (18317) كبسولة من المؤثرات العقلية، (75) غرام كيف معالج، 7 أسلحة بيضاء، وثائق إدارية مزورة -15 ختم إداري مقلد - 06 أختام مهيأة للتزوير.(4) ميزان إلكتروني. قارورة محلول كيميائي لصنع الأختام وأدوات تستعمل في تهيئة المخدرات.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية. لدى محكمة بئر مراد رايس وفقا لملف إجراءات جزائية.