الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في التزوير بالطارف

تمكنت مصالح أمن دائرة القالة التابعة لأمن ولاية الطارف بالتنسيق مع فرقة شرطة الحدود البرية أم الطبول، نهاية الأسبوع الماضي. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تقليد الأختام وتزوير وثائق رسمية. مع توقيف شخصين من أفرادها، يبلغان من العمر “31 و 39سنة” ينحدران من ولاية ميلة.

التحريات المعمقة التي باشرها محققو ذات المصالح، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. أفضت إلى كشف المخطط الإجرامي المتمثل في تقليد أختام الدولة و تزوير الوثائق و المحررات الرسمية. لاستعمالها في أغراض اجرامية مع توقيف المشتبه فيه الرئيسي و شريكه و ضبط المعدات و الأجهزة التي تستخدم في عمليات التقليد و التزوير.

أين أسفرت عن ضبط جهاز إعلام آلي مستعمل في العمليات الاجرامية. أختام مقلدة، هواتف نقالة، جواز سفر به اختام مقلدة.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة بالطارف، عن قضية تقليد أختام الدولة، التزوير و استعمال المزور في وثائق رسمية.