الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في السرقة بالطارف

تمكنت مصالح الأمن الحضري بالشط في الطارف، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة السيارات والمنازل والدراجات النارية.

وحسب بيان لذات المصلحة الامنية، فإن هذه الشبكة، تنشط على مستوى محور ولايتي الطارف وعنابة.

وتتكون العصابة من 7 أشخاص تتراوح اعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ينحدرون من ولايتي الطارف و عنابة.

كما مكنت العملية من استرجاع مركبتين، احداهما كانت محل سرقة والثانية كانت يستعملها أفراد العصابة في التنقل ونقل المسروقات.

كما تم استرجاع جميع تجهيزات، وأثاث خاصة بأحد المنازل المسروقة ودراجتين ناريتين.

وبعد الانتهاء من التحقيق معهم، أنجز في حقهم ملف قضائي عن قضية تكوين جمعية أشرار والاعداد لارتكاب السرقة باستحضار مركبة مع توفر ظروف الليل والتعدد.

وكذا إخفاء أشياء مسروقة وحيازة المخدرات لغرض البيع.

وتم تقديم المشتبه فيهم، أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان.