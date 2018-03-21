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الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بوهران

أخبار الجزائر
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الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بوهران
بقلم ياسمينة د

وضعت مصالح أمن وهران حدا لنشاط جماعة أشرار ، تضمّ 4 أفراد تتراوح أعمارهم بين 20سنة و35سنة، مسبوقين قضائيا.

وتمت عملية التوقيف بعد تحريات مكثفة حول نشاط المتورطين على مستوى إقليم الاختصاص، وذلك بناءا على معلومات.

مفادها وجود عصابة إجرامية منظمة تقوم بالترويج السموم، حيث تم توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس على متن مركبة .

من نوع” رونو كليو” من الجيل الثالث  بعد إخضاعها لعملية تفتيش عثر بداخلها على 5صفائح من الكيف المعالج بوزن 500غرام.

ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر ب 14.8مليون سنتيم،  ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم واحالتهم على الجهات القضائية.


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