الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية بوهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة بئر الجير بوهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية فئة 2000دج. مع طرحها للتداول والبيع.

وهي العملية التي تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بنشاط الشبكة في تزوير العملة. ليتم بعد مراقبة وترصد لتحركات عناصرها من الإيقاع بهم بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية.

وقد أسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 17 و37 سنة. وحجز 208 مليون سنتيم من فئة 2000 دج مزورة، إلى جانب إسترجاع معدات ووسائل إلكترونية تستعمل في عمليات التزوير مع حجز دراجة نارية بدون وثائق و4 هواتف نقالة.