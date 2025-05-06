الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات “الحرقة” بالعاصمة

تمكنت عناصر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية الجزائر وسط لأمن ولاية الجزائر، بداية هذا الأسبوع. من شل نشاط شبكة إجرامية متكونة من 18 شخصا تقوم بتنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري من الشواطئ الجزائرية نحو شواطئ أجنبية. مع حجز جميع المعدات المستعملة في العمل الإجرامي بما فيها القارب المجهّز بمحرك بحري.

القضية إنطلقت أطوارها بعد توصل فرقة مكافحة التهريب والإتجار بالأشخاص بذات المقاطعة إلى معلومات. مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم رحلات إبحار سريّة من الشواطئ الجزائرية نحو شواطئ أجنبية. لتنطلق على إثر ذلك التحرّيات الميدانية التي أفضت إلى تحديد هويّة (18) شخص أغلبهم مسبوقين قضائيا. يقومون بعملية التحضير للهجرة غير الشرعية والتنسيق مع المرشحين للهجرة.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا أسفرت على حجز قارب ، محرّك قوارب ،سترات بحرية، أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام. بالإضافة كذلك إلى بندقية صيد بحري، قارورة غاز مسيلة للدموع.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النّيابة المختصّة إقليميا عن قضية تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السرِّي والهجرة غير الشرعية لإعداد جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية .