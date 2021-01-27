الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المحلات بأم البواقي

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة قصر الصبيحي في أم البواقي، من وضع حد لشبكة إجرامية تتكون من 7 أشخاص.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فإن أفراد الشبكة، قاموا بالاعتداء على صاحب محل بيع المجوهرات وسرقة محتوياته بقصر الصبيحي.

وتمت العملية بعد التبليغ عن تعرض صاحب محل لبيع المجوهرات بقصر الصبيحي بتاريخ 2021.01.21 للإعتداء من قبل مجهولين.

وكان المشتبه فيهم، على متن مركبة من نوع بيجو 207 وقاموا بسرقة محتويات المحل.

ليتم فتح تحقيق في القضية وتكثيف عمليات البحث والتحري.

وباستغلال كافة المعلومات وبالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني لفكيرينة، تم في وقت وجيز توقيف مركبة من نوع شيفرولي على متنها 5 أشخاص، بحوزتهم كمية من المصوغات.

ليتم تحويلهم إلى مقر أمن الدائرة، وبمواصلة التحقيق في القضية تم التوصل إلى هوية شخصين آخرين وتوقيفهما.

وتمكنت ذات المصالح، من استرجاع باقي المسروقات المتمثلة في مبلغ مالي وكذا المصوغات كانت مخبأة بإحكام داخل أحد الآبار بمزرعة بواد نيني.

المشتبه فيهم انجز ملف جزائي ضدهم عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة بالعنف من داخل محل تجاري.

وتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية أمس الثلاثاء.