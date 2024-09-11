الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي ببوقيرات في مستغانم

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة ماسرة بأمن ولاية مستغانم، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني بوقيرات، من تفكيك شبكة اجرامية مختصة في سرقة المواشي.

العملية مكنت من توقيف 5 متورطين في القضية، تتراوح أعمارهم بين 23 و 32 سنة.

القضية جاءت بناءً على شكوى تقدم بها الضحية أمام مصالح الضبطية القضائية بأمن دائرة ماسرة. مفادها تعرضه لعملية سرقة طالت 16 رأساً من الأغنام من داخل إسطبل.

وعلى إثر ذلك، باشرت عناصر الفرقة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني بوقيرات، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. التحريات والأبحاث الميدانية التي أسفرت عن تحديد هوية 5 مشتبه فيهم وتوقيفهم. مع استرجاع 11 رأساً من الأغنام وحجز مركبة من نوع مازدا مستعملة في عملية سرقة ونقل المواشي.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.