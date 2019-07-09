الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار بالمخدرات في وهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار بالمخدرات.

اين تم الايقاع ب 4 متورطين مع حجز 40 كلغ من القنب الهندي بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 20 مليون سنتيم يعتبر من عائدات المتاجرة بالسموم إلى جانب مبلغ من العملة الصعبة يقدر ب 425 أورو مع استرجاع 3 سيارات.

العملية النوعية لذات الفرقة تمت استغلالا لمعلومات تم الاشتغال عليها تفيد باقدام احد الموقوفين على نقل بغير المتاجرة بكمية معتبرة من المخدرات.

وبعد وضع خطة محكمة التنفيذ عقب عمليات مراقبة وترصد واسعة تم الإطاحة به بينما كان على متن سيارة على مستوى محور الدوران l’ensep .

اين تم العثور بعد إخضاعها لتفتيش دقيق على 397 صفيحة من القنب الهندي مخبأة باحكام داخل مخزن اضافي للوقود للتنويه إلى جانب 5 هواتف نقالة ليتم بعدها إلقاء القبض على اثنين من شركائه.

واستكمالا للتحقيقات وبموجب إذن بتمديد الاختصاص بعد استصدار إذن من الجهات القضائية إلى ولاية مجاورة تم توقيف المتورط الرابع تم ضبط يمكنه على مبلغ 20 مليون سنتيم ومبلغ 425 أورو تعتبر من عائدات الترويج.