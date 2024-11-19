الإطاحة بشبكة إجرامية من بينهم إمرأة وحجز 26 ألف قرص صاروخ بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المخدرات بأمن وهران، من الايقاع بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات. تم خلالها حجز 25710 قرص مهلوس من نوع بريغابلين وتوقف 6 أشخاص من بينهم امرأة.

العملية تمت استغلالا لمعلومات مفادها قيام أفراد هذه الشبكة بتخزين هذه السموم وترويجها على مستوى الأقاليم الحضرية. ليباشر عناصر الفرقة تحرياتها الميدانية والعملياتية.

وبعد مراقبة وترصد واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بالتفتيش تم حجز 25710 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300ملغ ، ومركبة تستخدم في نقل هذه السموم.