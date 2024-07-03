الإطاحة بشبكة إجرامية هربت عبر المطار 1190 قرص مهلوس بداخل قارورات المكملات الغذائية

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء، عقوبات ترواحت بين السجن 10سنوات والبراءة. في حق جماعة اجرامية مختصة في استيراد المخدرات بطريقة غير شرعية، وترويجها باحياء العاصمة.

وفي منطوق الحكم سلطت المحكمة عقوبة 10 سنوات للمتهمة ” ر.سمية” 39 سنة المقيمة بمدينة الاربعاء. زوجة المتهم الرئيسي الفار ” ع.عبد الفتاح” الذي تم إدانته غيابيا بالسجن المؤبد. كما تراوحت بقية العقوبات بين البراءة و6 سنوات.

وتم في إطار التحقيق حجز ما يقدر ب 1190 قرص مهلوس من نوع ” “اكستازي “و”ريفوتريل”. تم ادخالها من دولة تركيا، بتواطؤ شرطي بالمطار، بعد دسها في صناديق “مكبرات الصوت”. وتارة يقوم بارسالها في قارورات المكملات الغذائية لرياضي كمال الاجسام.

ويستخلص من محضر بتاريخ 29/03/2023 استغلالا المعلومة ميدانية مفادها اشتباه في المدعو ” ع. عبد الفتاح”. المكنى “حمزة” المقيم باب الوادي بالعاصمة، في المتاجرة والترويج في المخدرات بمختلف أنواعها.

وتضمنت المعلومة أن المعني يقوم بتمويه عناصر الشرطة بامتلاكه لمحل بيع الحيوانات الأليفة الكائن بـوادي قريش. و الذي منه يقوم بتخزينها وترويجها فقط للأشخاص. الذين يقومون بإعادة بيعها على مستوى مختلف احياء باب الوادي و المدن المجاورة.

و تم بتاريخ 29/03/2023 في حدود الساعة 10 ما 00 د ليلا تفتيش المحل اين تم ضبط كيس بلاستيكي يحتوي على 29 كيس بلاستيكي صغير. بكل واحد 40 قرص أبيض اللون. وكيس آخر به 30 قرص من نوع “اكستازي “و”ريفوتريل” بمجموع 1190 قرص ، كذا كيس اخر به 72 برتقالي اللون، لتقدر الكمية إجمالا بـ 1190 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 1985000 دج من عائدات ترويج المؤثرات العقلية ليتم حجزها و تحوي المعني على ذمة التحقيق.

اعترافات المتهم..

واعترف ” عبد الفتاح” ان المؤثرات العقلية يقتنيها من شخص يدعى “كمال” يقيم بالرغاية. يتقدم إليه على متن مركبة من نوع برتنار او كونغو، مع فتاة أن. حيث تعود تعرف ببداية نشاطه هذا على مروج مخدرات يدعى “رياض” يقيم بمدينة الأربعاء. مضيفا انه في بداية الأمر كان يقوم بشراء هذا النوع من المؤثرات العقلية. من شخص يدعى “عدلان” المكنى “أبو دينار” يقيم بالأربعاء يقوم باقتنائها من شخصين متواجدين بدولة تركيا. احدهما يملك وكالة عقارية ببئر خادم و الثاني. حيث يقومان باستيرادها وتهريبها عن طريق مطار هواري بومدين بإخفائها في علب المكملات الغذائية الرياضية كمال الاجسام. كما يساعدهما في تمريرها شرطي يعمل بالمطار اين يقوم باستلامها شخص يقيم بمدينة الحراش يلتقي بهما بمدينة بئر خادم.

كما صرح أن المدعو ” بشير” يقوم ايضا باستيرادها وتهريبها و تمريرها بدون تفتيشها عبر شرطة الحدود بمطار هواري بومدين. عن طريق زوجته التي تقوم بإخفائها في حقيبتها. كما يقوم الشخصان المتواجدان بدولة تركيا بتقسيم البضاعة على شخصين الأول “عدلان” المكنى “أبو دينار “والثاني “كمال”. المقيم بالرغاية وهما من يتكفلان بترويجها بالجزائر العاصمة وضواحيها.

كما أضاف بخصوص المؤثرات العقلية الصلبة من نوع ليكستا التي تم ضبط حوالي 72 قرص فيقتنيها. من عند شخص يسمى الياس المكنى “ميمي” بأعالي الرايس حميدو.

وقامت الضبطية القضائية بتحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيهم الذين ذكرهم الموقوف ” عبد الفتاح”. حيث أسفرت عملية تفتيش مسكن المدعو “أ. الهادي” المكنى “لياس ميمي”. عن مبلغ مالي يقدر بـ 1866000 دج يشتبه انه من عائدات الترويج.

وفيما يخص المدعو “ع.عبد الفتاح” وليس له علاقة بتموينه بالمؤثرات العقلية كما صرح المدعو ” إ. رياض”. على محضر رسمي ازه تعرف على “ع. عبد الفتاح”، ابن من خلال جاره المدعو / بشير. كان قبلها يتاجر في إعادة بيع الهواتف النقالة ليعرض عليه ترويج المؤثرات العقلية. حيث يقوم بإرسالها للمدعو ” عدلان” الذي و هو من يتولى ترويجها و استلام المبالغ المالية.

تفاصيل صادمة..

وأضاف أن المدعو “عدلان” المكنى” أبو دينار” بعد تعرفه على ” عبد الفتاح” اصبح يستلم بضاعته من المؤثرات العقلية. من عند المدعو “بشير” حيث كانت البضاعة. التي يقوم بإرسالها عبر مطار هواري بومدين سواء عبر مسافرين يعرفهم أو زوجته يقوم باستلامها احد انسابه. الذي يكون في حالة تأهب ثم يقوم بتسليمها للمدعو ” عدلان” ليقوم بترويجها ط.

واكد أن البضاعة كانت تقسم وترسل أيضا لعدة اشخاص آخرين منهم المسمى “كمال” المقيم بالرغاية. كما ان المدعو / بشير متعود على ارسال هاته البضاعة مرتين كل أسبوع. حيث تارة يقوم بإخفائها في صناديق “مكبرات الصوت” وتارة يقوم بارسالها في قارورات المكملات الغذائية لرياضي كمال الاجسام.