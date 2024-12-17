الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز أزيد من 1 كلغ كوكايين بعنابة

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بعنابة بحر الأسبوع المنصرم. من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة الكوكايين.

و يمتد نشاط الشبكة الإجرامية عبر العديد من ولايات الوطن، كما نجحت المصلحة في توقيف عناصر الشبكة المكونة من 03 أشخاص. تتراوح أعمارهم بين 34 و 40 سنة. مع حجز 01 كلغ و 150 غرام من المخدرات الصلبة “الكوكايين”. هاتفين نقالين، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية، إضافة إلى سيارة سياحية يستعملها المشتبه فيهم في نقل وترويج المخدرات الصلبة.

حيث جاءت العملية مواصلة لعمل الوحدات العملياتية للأمن الوطني لتضييق الخناق على شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار أمس، عن قضية حيازة وتخزين ونقل وعرض ووضع للبيع مخدرات صلبة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

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