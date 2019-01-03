الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز أزيد من 60 كلغ من المخدرات بعين الدفلى

تمكنت بحر هذا الأسبوع، فرقة البحث والتدخل “BRI” التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى، في عملية نوعية، من وضع يدها على شبكة إجرامية خطيرة مختصة في الاتجار غير الشرعي في المخدرات مع حجز أزيد من 60 كلغ من المخدرات.

حيث كللت جهود قوات الشرطة بتوقيف العقل المدبر البالغ من العمر 42 سنة، وهو شخص مطلوب لدى مصالح العدالة، وكذا توقيف فتاة تبلغ من العمر 30 سنة على علاقة بالقضية.

فيما تم تحديد هوية الممون الرئيسي المنحدر من ولاية الشلف الذي يبقى في حالة فرار.

تحرك الفرقة جاء على إثر استغلال معلومات دقيقة حول نشاط العقل المدبر، ما استدعى إعداد خطة أمنية محكمة، كللت بتوقيفه، وبناء على إذن من مصالح العدالة المختصة تم تفتيش مسكنه الكائن بمدينة مليانة.

أين أثمرت العملية بحجز كمية معتبرة من المخدرات كانت مخبأة على متن سيارته الفاخرة بمقر سكناه، إذ قدرت الكمية بـ60 كلغ و90 غرام من المخدرات، إلى جانب 30 قرص مهلوس من نوع “بريقابلين”.

كما تم حجز مبلغ مالي قدره 34 مليون سنتيم من عائدات نشاطه الإجرامي، إلى جانب ضبط هواتف نقالة وكذا معدات خاصة بتوضيب الطلبيات.

بعد إتمام إجراءات التحقيق إتجاه المشتبه فيهم، تم تحرير ملف قضائي ضدهم حول قضية جناية المتاجرة في المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، قدموا بموجبه صبيحة اليوم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مليانة، الذي أحالهم على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة.

أين خص المشتبه فيه الرئيسي بالإيداع، فيما خص الفتاة بالإفراج، مع إصدار أمر بالقبض ضد المشتبه فيه المتواجد في حالة فرار.