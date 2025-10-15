الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز أكثر من 14 مليار سنتيم بالعاصمة
بقلم أمينة داودي
تمكنت مصالح المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في تبييض الأموال. تتكون من 4 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا تبييض الأموال و الغش الضريبي.
العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. جاءت إثر استغلال معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال و الغش الضريبي.
كما أن التحريات التي قامت بها المصلحة المعنية مكّنت من تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم تباعا مع ضبط 14 مليار و 275 مليون سنتيم جزائري. بالإضافة كذلك إلى مركبتين كانتا تستعملان في نقل هذه الأموال.
تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي احمد، وفقا لملف إجراءات جزائية.
