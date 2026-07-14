الإطاحة بشبكة إجرامية وضبط أزيد من 3 كلغ كوكايين بقسنطينة

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية قسنطينة، خلال الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشبكة إجرامية وضبط بحوزة عناصرها أزيد من 3 كلغ من المخدرات الصلبة “كوكايين”.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، جاءت العملية، على إثر عمل ميداني دقيق. مدعوم بالوحدة الجوية للأمن الوطني قسنطينة والمركز الولائي للمراقبة بالفيديو.

والتي تكللت بتوقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، واسترجاع مبلغ مالي من العائدات الاجرامية و4 مركبات.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.