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أخبار الجزائر

الإطاحة بشبكة إجرامية وضبط أزيد من 3 كلغ كوكايين بقسنطينة

بقلم نادية بن طاهر
الإطاحة بشبكة إجرامية وضبط أزيد من 3 كلغ كوكايين بقسنطينة
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تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية قسنطينة، خلال الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشبكة إجرامية وضبط بحوزة عناصرها أزيد من 3 كلغ من المخدرات الصلبة “كوكايين”.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، جاءت العملية، على إثر عمل ميداني دقيق. مدعوم بالوحدة الجوية للأمن الوطني قسنطينة والمركز الولائي للمراقبة بالفيديو.

والتي تكللت بتوقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، واسترجاع مبلغ مالي من العائدات الاجرامية و4 مركبات.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.

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