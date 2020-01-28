الإطاحة بشبكة السطو على المنازل بالعاصمة وإسترجاع ما يقارب 2.5 مليار

تمكنت عناصر أمن ولاية الجزائر، من الإطاحة بشبكة إختصت بالسطو على المنازل وإسترجعت مبلغ 1.9 مليار سنتيم و34 ألف أورو، اليوم الثلاثاء.

وحسب بيان للمديرية الوطنية للأمن الوطني، ف، فإنّ مصالح المقاطعة الغربية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، فكّكت جمعية أشرار تتكوّن من خمس أفراد، مختصة في السطو على منازل المواطنين بأحياء العاصمة.

ووفقًا لبيان ذاته مكّنت التحرّيات المعمقة لمصالح الشرطة القضائية المختصة وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا، من تحديد هوية المشتبه فيهم، بعضهم مسبوقين قضائيًا في عدة قضايا مرتبطة بسرقة المنازل، كان آخرها سرقة منزل أحد المواطنين والإستحواذ على مبالغ معتبرة من العملة الوطنية والعملة الصعبة.

أين تم توقيف المشتبه فيهم في ظرف قياسي وإسترجاع المبلغ المالي المسروق، المقدر بـ1.9 مليار سنتيم من العملة الوطنية و34 ألف أورو، إضافة إلى حجز خمسة هواتف محمولة وسيف من الحجم الكبير من نوع “ساموراي”.

ليتم إنجاز ملف قضائي في حقّ المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا.