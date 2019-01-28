الإطاحة بشبكة المتاجرة بالمهلوسات بينها 3 أطباء و صيدلي ببوثلجة الطارف

تمكن امن دائرة بوثلجة من الإطاحة بشبكة متكونة من12 شخص من بينهم 03 أطباء وصيدلي وفتاتين في العقد الثالث والسادس.

وينحدرون من ولايتي عنابة والطارف ،هذه العصابة العقل المدبر فيها مجرم خطير مسبوق قضائيا يكنى “الربة”.

رفقة مسبوق قضائيا ثاني و المكنى “السينكو”، المجموعة الإجرامية متورطة في قضية تكوين جمعية اشرار والمتاجرة بالمؤثرات العقلية.

مع التزوير في محررات طبية ،بالإضافة الى حيازة أسلحة بيضاء محظورة وخلال هذه العملية تم حجز 340 قرص مهلوس.

ووصفات طبية تحتوي على مؤثرات عقلية بالإضافة الى مبالغ مالية تمثل عائدات عملية الترويج .

حيث تعود وقائع القضية إلى استغلال مصالح الشرطة بأمن دائرة بوثلجة معلومات مؤكدة تفيد بوجود احد المسبوقين قضائيا والمكنى الربة.

والذي يقوم باقتناء المؤثرات العقلية بتواطؤ مع امرأة من خلال حصولها على وصفات طبية تتضمن مؤثرات عقلية

تسلم لها من قبل بعض الاطباء وهذا بعد الفحص الطبي لتقوم بعدها بشراء الادوية من احد الصيادلة.

وتسليمها الى هذا الأخير مقابل مبلغ مالي معين.

وعليه قامت ذات المصالح بالترصد للمعنيين الى غاية توقيفهما بأحد احياء مدينة بوثلجة على متن مركبة.

اين عثر بحوزتهما على مجموعة من الوصفات الطبية مدون بها أدوية مهلوسة ليتم بعدها فتح تحقيق معمق في القضية.

اسفر عن تورط أشخاص آخرين ضمن هذه العصابة من بينهم مسبوق قضائيا في مثل هذه القضايا .

كما افضى التحقيق ايضا الى تورط 03 اطباء و صيدلي في القضية.

وخلال هذه العملية تم حجز كمية من المهلوسات قدرت بـ 340 قرص مهلوس.

ومجموعة أخرى من الوصفات الطبية و كذا اسلحة بيضاء ليتم انجاز ملف قضائي ضد المعنيين عن القضية السالفة الذكر.

وقد قدموا امام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف.

صدر في حق رئيس العصابة أمر ايداع فيما وضع باقي افرادها تحت نظام الرقابة القضائية.