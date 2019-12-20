الإطاحة بشبكة تتاجر بالمخدرات وحجز 2900 قرص مهلوس بسوق اهراس

تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بسوق أهراس من توقيف خمسة أشخاص عن جرم المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم ما بين 24 سنة و39 سنة.

وقائع القضية جاءت بعد معلومات مفادها وجود مجموعة إجرامية منظمة قامت بإدخال كمية من المؤثرات العقلية.

وتم إدخالها من دولة تونس إلى ولاية سوق أهراس عبر الشريط الحدودي بغية ترويجها وسط المدينة.

وبالاستغلال الأمثل للمعلومة تم ترصد تحركات المشتبه فيهم، وبإذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية تم تفتيش مسكن أحد المشتبه فيهم.

أين تم حجز كمية من المؤثرات العقلية التي قدرت بـ 2900 قرص مهلوس من مختلف الأنواع مخبأة داخل مركبة خاصة.

كما تم توقيف خمسة أشخاص ليتم على إثرها تحويلهم إلى مقر الشرطة، وإنجاز ملف قضائي في حقهم.

ووجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض نقل وتخزين وتوزيع مواد صيدلانية سامة والتهريب باستعمال وسيلة نقل.

وقدموا بموجبه امام نيابة محكمة سوق اهراس حيث صدر في حق أربعة منهم امر إيداع بالحبس فيما وضع شخص واحد تحت الرقابة القضائية .