الإطاحة بشبكة تتاجر في المخدرات وحجز 11 ألف قرص “إكستازي” بالعاصمة

تمكنت شرطة الجزائر العاصمة ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي بحر الأسبوع المنصرم. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود متكونة من 5 أشخاص من بينهم إمرأتين. مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة، مع ضبط 11260 قرص من المخدرات الصلبة ” إكستازي” بوزن (5.200) كلغ .

العملية تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وجاءت على إثر استغلال معلومات حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص من معتادي الإجرام على مستوى أحد الأحياء بباب الوادي بالعاصمة. أين مكنت التحريات من توقيفه مع بقية شركائه وضبط 11260 قرص من المخدرات الصلبة ” إكستازي”. بالإضافة كذلك إلى 527 مليون و400 ألف سنتيم و 1060 أورو من عائدات الإتجار غير المشروع بالمخدرات. مركبتين سياحيتين استعملتا في ترويج تلك السموم.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الاستيراد والشحن والنقل عن طريق العبور، الحيازة والتخزين. بالإضافة كذلك إلى ووضع للبيع المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة، على درجة من الخطورة، تهدد الأمن العمومي والصحة العمومية في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود الوطنية، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.

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