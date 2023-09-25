الإطاحة بشبكة تتعامل مع أطراف معادية للوطن بالوادي

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الوادي، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تحريضية، تتكون من 15 شخصا.

وحسب بيان ذات الصالح الشيكة مانت تتعامل مع أطراف معادية للوطن عبر الفضاء السيبراني، بغرض المساس بالأمن العام وضرب الوحدة الوطنية واستقرارمؤسسات الدولة.

وأسفر التحقيق الذي باشرته ذات الفرقة في هذه القضية، تحت إشراف النيابة المختصة إلى تحديد هوية أفراد هذه الشبكة الإجرامية التي كان عناصرها يقومون بتزييف معلومات، نشر وترويج أخبار مغرضة ومقاطع فيديو مفبركة بين الجمهور، عبر شبكات التواصل الاجتماعي

ووفقا لذات البيان تم تقديم المشتبه فيهم، يوم أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة).

المشتبه فيهم وجهة لهم تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات وجنح، المساس بالأمن العام والتحريض على ذلك، نشر وترويج عمدا بوسيلة إلكترونية أخبار مغلوطة ومغرضة بين الجمهور وإرسالها إلى الخارج بهدف المساس بالوحدة والمصلحة الوطنية وإثارة الرأي العام، التي من شأنها المساس بمؤسسات الدولة واستقرارها من خلال التواصل مع أطراف معادية للوطن.