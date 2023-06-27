الإطاحة بشبكة تزور الأوراق النقدية يقودها مغربي وحجز 440 مليون سنتيم

تمكنت شرطة سيدي بلعباس من حجز أوراق نقدية مزورة بقيمة 440 مليون سنتيم من فئة ألفي دينار جزائري.

وانتهت العملية بضبط 75 كيلوغراما من الكيف وتفكيك شبكة إجرام دولية تتكون من 6 أشخاص ويقودها مغربي.

ومن بين أفراد الشبكة امرأة وابنها البالغ من العمر 13 سنة كانوا يتولون مهام التمويه والتضليل.

وكان أفراد الشبكة ينشطون على مستوى مناطق الحدود الغربية. حيث كانت تربطهم اتصالات مع رعايا مغاربة وكانوا يحضرون لإغراق الجزائر بالمخدرات.

وتم تقديم الموقوفين للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ بسيدي بلعباس.

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها في ظرف أسبوع بعد تفكيك شبكة أخرى تنشط في مجال تزوير العملة.

ودعت المديرية العامة للأمن كافة المواطنين للحرص أثناء تعاملاتهم المالية والتجارية والتأكد من سلامة الأوراق النقدية.