الإطاحة بشبكة تستعمل مسدّس مزيّف للإختطاف واسترجاع أكثر من مليار سنتيم

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بولاية سطيف من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من 07 أشخاص.

وحسب مصالح الأمن لولاية سطيف، فإن أفراد الشبكة تورطوا في جناية الاختطاف تحت طائلة العنف والتهديد والسرقة. من داخل مسكن ببلدية بئر حدادة جنوبي سطيف.

وأسفرت العملية عن إسترجاع مبلغ مالي مسروق قدره 01 مليار و 348 مليون سنتيم. بالإضافة كذلك إلى إسترجاع مركبة سياحية من عائدات المبلغ المالي المسروق. حجز مسدس بلاستيكي مزيّف إستعمله أفراد الشبكة في التهديد. وحجز 05 مركبات تم استعمالها خلال إرتكاب الجريمة.

أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة عين آزال.