الإطاحة بشبكة تستورد المخدرات وحجز 31 كلغ كوكايين و52 ألف قرص مهلوس

أعلن مجلس قضاء الجزائر، أنه تم ضبط شبكة إجرامية تضم 13 شخصا تقوم باستيراد المخدرات والمتاجرة فيها.

وفي بيان لمجلس قضاء الجزائر، فإن الشبكة ضبط بحوزتها 31 كلغ من الكوكايين. و52 ألف قرص مهلوس

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة المنظمة و الإتجار غير المشروع بالمخدرات. و على إثر معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم باستيراد المخدرات والمتاجرة فيها عبر بعض ولايات الوطن انطلاقا من مدينة تمنراست. أين تم فتح تحقيق إبتدائي من طرف المصلحة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

كما أسفرت التحريات عن ضبط شبكة تضم 13 شخصا وبحوزتهم 31 كلغ من الكوكايين. 52.250 قرص مهلوس. بالإضافة كذلك إلى 02 كلغ من الكيف المعالج.

وبتاريخ 25 جانفي تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم. من أجل جرائم استيراد المخدرات والاتجار فيها في إطار جماعة إجرامية منظمة و تبييض الأموال.

بعد إستجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أوامر بوضع 10 منهم رهن الحبس المؤقت. و الأمر بإخضاع احد المتهمين لالتزامات الرقابة القضائية. بينما استفاد متهمان اثنان من الإفراج.