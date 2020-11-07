الإطاحة بشبكة تضم فتاة وتفكيك وكر دعارة في خميس مليانة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة خميس مليانة بولاية عين الدفلى من توقيف أربعة أشخاص من بينهم فتاة، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 36 سنة، يقيمون ببلديات مختلفة بولايتي عين الدفلى و البليدة، قاموا بإنشاء وكرا لممارسة الدعارة، مع ضبط لدى أحدهم أقراص مهلوسة من نوع إكستازي و سلاحين أبيضين محظورين لدى الشخصين المتبقيين.

العملية جاءت اثر استغلال معلومات وردت ذات الفرقة، مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من المؤثرات العقلية لغرض ترويجها بطريقة غير قانوينة، ما استدعى تنفيذ عملية تفتيش ومداهمة مسكنه يوم 30 أكتوبر المنقضي، أين تم ضبط المتهم رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، تبين بعد التحقيق معهم أنهم قاموا بإنشاء وكرا لممارسة الدعارة، الأمر الذي تطلب توقيفهم على الفور مع ضبط و إسترجاع الأشياء و المواد المحظورة التي ضبطت بحوزتهم من بينها حبوب منع الحمل ضبطت لدى الفتاة.

للإشارة، بعد استكمال إجراءات التحقيق اللازمة، تم تقديم المتهمين يوم 04/11/2020 أمام مصالح العدالة بخميس مليانة، أين أصدرت بشأنهم أمر إيداع في انتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمتهم لاحقا.