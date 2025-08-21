الإطاحة بشبكة تنشط في الهجرة غير الشرعية بالعاصمة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر،في عمليات متفرقة، من تفكيك شبكات إجرامية منظمة تنشط في الهجرة غير الشرعية. عبر الساحل الشرقي للعاصمة. مع توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه “في قضايا متفرقة عالجتها مصالح بالمقاطعة الثانية للشرطة القضائية باب الزوار بأمن ولاية الجزائر. تتعلق بقضايا الهجرة غير الشرعية ضمن شبكات إجرامية منظمة. تنشط عبر الساحل الشرقي للعاصمة، تمكنت ذات المصالح من إيقاف 10 أشخاص مشتبه فيهم”.

وأشار البيان إلى أن هذه “العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت عن حجز وضبط 4 قوارب من مختلف الأنواع والأحجام، 13 مليون سنتيم من العملة الوطنية، مركبة نفعية، 11 سترة نجاة ، 2 جهازي تحكم بالمحركات البحرية بالإضافة إلى بوصلة بحرية و 50 لترا من وقود البنزين”.

وبعد إتمام جميع الإجراءات القانونية -يضيف البيان- “تم تقديم المشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار، تخطيط تسهيل تدبير، تنظيم الهجرة السرية عن طريق البحر مقابل منفعة مالية تعريض حياة الأشخاص للخطر”.