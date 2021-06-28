الإطاحة بشبكة تهريب دولي للمخدرات وحجز أكثر من قنطاري “كيف” بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بوهران من تفكيك شبكة تهريب دولي للمخدرات. وتم خلالها توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و35 سنة وحجز أكثر من قنطارين من “رانتيج” القنب الهندي. بالإضافة إلى الكيف المعالج، 4 مركبات ودراجة نارية من الحجم الكبير.

وتمت العملية، بعد تحقيقات موسعة، حيث أسفرت خطة محكمة التنفيذ عن الإطاحة بشخصين كانا على متن سيارة رباعية الدفع. وتم ضبط بحوزتهما بعد إخضاع مخزن سري بحي ابن سينا كمية من المخدرات قدرت بـ 123 كلغ و600 غ كيف.

واستكمالا للتحقيقات تم الكشف عن هوية باقي أفراد الشبكة، تم توقيفهما بينما كانا على متن مركبة من نوع سيتروان. وعثر بداخلها على حقيبتين بها 74 كلغ من “رانتيج” القنب الهندي. وأفضت التحريات المتواصلة عن حجز 5 كلغ كيف أخرى ومركبتين، دراجة نارية و9 هواتف نقالة.