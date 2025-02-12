الإطاحة بشبكة تُتاجر بالمعادن النفيسة في الطارف

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة بأمن ولاية الطارف، نهاية الأسبوع المنصرم. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة و تهريب المعادن النفيسة بطريقة غير مشروعة.

كما قامت ذات المصالح بتوقيف شخصين من أفراد الشبكة من بينهم إمرأة. يبلغان من العمر “35 و 42سنة” ينحدران من ولايتي سيدي بلعباس و الجزائر العاصمة.

قضية الحال، جاءت على إثر معلومات مفادها قيام شبكة إجرامية وطنية بنقل على متن مركبة سياحية كمية من المعادن النفيسة. بالإضافة كذلك إلى مبالغ مالية من العملة الاجنبية لغرض تهريبها خارج التراب الوطني عبر المركز الحدودي البري بأم الطبول.

هذه العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن ضبط 3543 غرام من المعدن الاصفر. 50 الف و 430 أورو. سند بنكي بمبلغ 7500 اورو. بالإضافة كذلك إلى بطاقة إئتمان بنكية. ومبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان بالطارف. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنح المساس بالاقتصاد الوطني من خلال التهريب مع المتاجرة في المعادن النفيسة بطريقة غير مشروعة. بالإضافة كذلك إلى مخالفة التنظيم و التشريع في حركة رؤوس الأموال من والى الخارج.

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