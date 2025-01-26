الإطاحة بشبكة تُزوّر ملفات “الفيزا” وشهادات تخصيص سكنات “Lsp” و “عدل”

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من توقيف أفراد شبكة إجرامية مختصة في التزوير الوثائق الإدارية. الخاصة بملفات تأشيرات السفر لمختلف الدول باستغلال مقهى أنترنت بمدينة الرغاية شرقي العاصمة.

حيث كان يقوم المتهمون الثلاثة بتزوير الوثائق الإدارية والشهادات التي تصدرها الإدارات العمومية ومحررات تجارية. خاصة بسجلات تجارية واخرى وثائق تتعلق بشهادة عدم الخضوع إلى الضريبة. بالإضافة كذلك إلى تخصيصات المساكن إجتماعية تساهمية، وقرارات منح سكنات “عدل” مقابل مبلغ مالي قدره 03 ملايين سنتيم.

وأسفرت عملية التحري أيضا عن تزوير مختلف الشهادات المدرسية وكذلك الديبلومات وكشوفات الحساب البنكية وكذلك شهادات عائلية. عن طريق تقليد اختام الدولة.

ويتابع المتهمون في القضية التي ستناقشها محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء قريبا بجناية تقليد اختام الدولة. بالإضافة كذلك إلى تزوير الوثائق الإدارية والشهادات التي تصدرها الادارة العمومية والتزوير في المحررات التجارية والمصرفية. وجنحة حمل سلاح أبيض من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.

كما يتواجد في القضية متهمين إثنين موقوفين ويتعلق الأمر بالمدعو ” م.وليد” و”ح.عبد الغني” صاحب مقهى انترنت بالرغاية. فينا استفاد المتهم المدعو “عز الدين.ح” من الرقابة القضائية في إطار التحقيق .

الشبكة الإجرامية تحترف التزوير

بتاريخ 08-04-2024 و في محضر لرجال الشرطة القضائية بباب الزوار، انه تلقت مصالح الوحدة إرسالية. مفادها الحصول على معلومات عن شبكة مختصة في التزوير و استعمال المزور لملفات طلب تأشيرات السفر. تنشط على مستوى مدينة الرغاية. كما أن الفاعلين يحترفون تزوير الوثائق الادارية كشهادات العمل وكشوفات الراتب للشركات. وكشوفات الحسابات المالية لاستغلالها في تكوين ملفات مزورة لطلبات التاشيرات.

بعد استغلال المعلومة تم تحديد هوية المتهم الأول في القضية يتعلق الأمر بالمدعو “خ. عبد الغني” 30 سنة يقيم بالرغاية. يستغل مقهى الانترنت الذي يعمل به الخاص في تزوير الوثائق الادارية. كما أن المعني قام بتمكين عدة اشخاص من ملفات مزوّرة مقابل مبالغ مالية، من بينهم المدعو “عز الدين. ح” .

ومكنت العملية في إطار التحقيق من استرجاع نسخة من الملف و الذي يحتوي على كشوفات الراتب الخاصة به الشركة الوطنية “نفطال”. كشف حساب بريدي خاص به شهادة الضمان الاجتماعي للعمال الاجراء خاصة به.

استكمالا للتحري أكدت مصالح كل من شركة نفطال ومديرية بريد الجزائر، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء الجزائر. أن الوثائق السالفة الذكر الخاصة بتكوين ملف طلب تأشيرة السفر للمدعو” ع. حمزة” غير صادرة من مصالحهم. وكللت التحريات بتوقيف المدعو “ع. حمزة”،مع حجز الملف المزور.

إستهداف المؤسسات العمومية لتزوير الوثائق من أجل الفيزا

كما أكد المدعو “ح.عبد الغاني” المكنى “غانو” منذ العامل بالمقهى، أنه خلال شهر فيفري 2023 سافر صديقه المدعو “ح عبد الغاني” الى انجلترا أين عاد إلى أرض الوطن. وخلالها إلتقى به أحد الأشخاص فقام باستخراج له ملف لطلب التاشيرة و ذلك مقابل 05 ملايين سنتيم. أين طلب منه مساعدته رفقة صديقه المدعو “ل. هارون” في الحصول على ملف تأشيرة سفر انجليزية مقابل مبلغ مالي. بعدها عرفه صديقه” عبد الغني” على المدعو “م.وليد” الذي يقوم باستخراج الملفات القاعدية لتأشيرات السفر. حيث اتفق معه على إحضار ملف إداري فسلمه إياه مقابل مبلغ مالي 50.000 دج، ليتصل بعدها بصديقه المدعو ” هارون” و طلب منه الملف الخاص به.

مواصلا المتهم تصريحاته انه بعد استكمال الملف بتوفير بعض النماذج الأخرى توجه الى السفارة الانجليزية. وقام بدفع الملف و جواز سفره ليتلقى بعد اسبوع الرد برفض طلبه من السفارة الانجليزية كما تلقى صديقه ” هارون” الرفض هو الآخر. في نهاية تصريحاته أكد أنه فعلا كان يعلم بأن الملف مزوّر الا انه قام باستعماله في طلب الحصول على التاشيرة.

استمرارا للتحري تم ايقاف المتهم الثاني في القضية المدعو “ح. عبد الغاني” بمقهى الأنترنت. مع استرجاع وحدتي جهاز اعلام كما تم العثور بغرفته الشخصية على ملف قاعدي كامل لتأشيرة السفر مزورة باسمه. و شهادتي انتساب للتامين الاجتماعي مزورتين، كشف حساب بنكي باسمه. بالاضافة كذلك إلى شهادات تكوين بها شبهة التزوير .

حيث صرح انه تعرف على المدعو ” وليد” الذي كان يتردد على المحل ويطلب منه طباعة

مختلف الوثائق منها العطل السنوية. كشوفات الرواتب شهادات العمل لمختلف الشركات حيث تكون غير ممضية أو مختومة. و هذا مقابل مبلغ مالي عادي يقدر بـ 30 دج للورقة الواحدة.

الوثائق المزورة تصل إلى 100 ألف دج

يضيف المعني أن المسمى “م. وليد” قام بتزوير له ملف قاعدي خاص لطلب تأشيرة و المتمثل في كشوفات الراتب الشهري لشركة “مديطرام + شهادة عمل لنفس الشركة + عطلة سنوية لنفس الشركة + شهادة الانتساب و هذا مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 50.000 دج بغرض الحصول على موعد. بالاضافة كذلك الى التسجيل في دورة دراسية لدراسة اللغة الانجليزية و ذلك مقابل 50.000 دج، حيث بعدها قام بدفع هذا الملف الى السفارة الإنجليزية وتحصل من على تأشيرة، ليسافر بعدها إلى هناك.

قبل ذهابه الى انجلترا التقى بصديقه المدعو عز الدين حمزة و أخبره بأنه تحصل على تأشيرة سفر انجليزية بمساعدة المدعو “م. وليد” الذي قام باستخراج له الملف، ليطلب منه التوسط لدى هذا الأخير من أجل إستخراج ملف له.

مضيفا انه تمكن من الحصول على ملف تاشيرة سفر مزور له ليطلب منه ملفا آخر لصديقه “ل. هارون” و بعد عودته من الخارج و بعد الإتصال بصاحب الملف و تقدم اليه سلم له المبلغ المقدر بـ 50.000 دج. المعني أكد أن الوثائق المضبوطة بمقر سكناه أثناء عملية التفتيش قام بتزويرهم له المدعو”م وليد” و أنه على علم بأن كل الوثائق مزورة متعود على طباعة مختلف الوثائق من شهادات عمل وكشوفات الراتب وكذا عطل ملف قاعدي مزور لتأشيرة لصالح ” م.وليد” . وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 30 ألف

كما ثبت من خلال التحقيق أن ” ح.عبد الغني” أين يقوم بطباعة مختلف الوثائق والمحررات الرسمية التي يقوم بتزويرها و تحريرها في منزله وهذا مقابل مبلغ 30 دج للورقة الواحدة، كما انه قام بتزوير أكثر من 30 ملفا قاعديا لتأشيرات سفر لمختلف الدول بمقابل 100.000 دج و مجموعة من الديبلومات، بالإضافة الى 03 ملفات قاعدية أخرى لتاشيرات سفر للمدعوين “ع. حمزة”، “ل. هارون”، “ب. عمر” مقابل مالي قدره قدره 15 مليون سنتيم بوساطة “ح.عبد الغني”. كذلك كشوفات حسابات بنكية مقابل مبلغ مالي قدره 7000 دج ، في حين أن ثمن الملفات القاعدية التي تتكون من شهادات عمل لمختلف المؤسسات العمومية والخاصة و كشوفات الرواتب لهاته المؤسسات، عطل سنوية، كشوفات حسابات بنكية، وتتكون في بعض الاحيان من ديبلومات و شهادات و كذلك سجلات تجارية يقدر سعرها 45.000 دج للسجل التجاري.