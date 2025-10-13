الإطاحة بشبكة تُنظم رحلات “الحرقة” في الطارف

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف. مؤخرا من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تدبير و تنظيم رحلات الهجرة غير شرعية عبر البحر.

ومواصلة في جهود المصالح العملياتية لأمن ولاية الطارف لدحر الجريمة بمختلف أشكالها. مع توقيف ثلاثة اشخاص ينحدرون من ولايتي الطارف وسطيف. كما أسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا عن ضبط و استرجاع قارب صيد بحري، محرك قارب صيد بحري قوة 40 حصان و براميل معبأة بمادة البنزين بسعة 100 لتر.

تم تقديم المشتبه فيهم الثلاث أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة “بالطارف”. عن قضية تنظيم و تدبير رحلات هجرة غير شرعية عبر البحر نحو الخارج في إطار شبكة إجرامية.

