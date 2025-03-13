الإطاحة بشبكة تُهرّب الأموال بتزوير محرّرات مصرفية إلى تركيا عبر مطار الجزائر

أجلت محكمة الدار البيضاء اليوم ملف حساس يتعلق بشبكة مختصة في تهريب الأموال عن طريق تزوير تصاريح بنكية تم الإطاحة بهم مؤخرا تورط فيه خمس متهمين منهم 4 نساء اثنان منهن متواجدتان رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة، وذلك على خلفية اكتشاف عمليات تهريب مقننة بالتزوير.

ملابسات القضية تعود لعملية نوعية قامت بها مصالح شرطة الحدود والتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين بالعاصمة. وذلك بعد التفطن لوجود شهادة تصريح بنكي مزورة لمبلغ مالي يقدر بـ7600 أورو. تحمل إسم مسافرة كانت متجهة عبر رحلة جوية إلى اسطنبول التركية. وعليه تم تحويل المعنية على التحقيق.

كما تم ومواصلة للتحريات التوصل لآخرين قاموا بعمليات تحويل بنكي لمبالغ مالية بنفس القيمة. وتكرّرت العملية حوالي 80 مرة وبمحررات مصرفية مزورة. ما مكن المتهمة رفقة أربعة من شركائها توصل إليهم التحقيق. من تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى تركيا بطريقة غير شرعية.

هذا وقد تم فتح تحقيق مع المتهمين الذين أودع منهم اثنان رهن الحبس المؤقت. بعدما وجهت لهم تهم التزوير في محررات مصرفية. بالإضافة كذلك إلى تبييض الأموال ومخالفة التشريع و التنظيم المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

كما أجّلت محكمة الدار البيضاء الملف للبث فيه الاسبوع القادم.

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