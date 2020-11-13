الإطاحة بشبكة جهوية وحجز 164 غرام من “الكوكايين” في عنابة

تتكون من 7 أشخاص وتنشط عبر عدة ولايات شرقية

أطاحت، نهاية الأسبوع المنصرم، عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي في المخدرات بعنابة، بشبكة جهوية مختصة في ترويج ونقل المخدرات الصلبة بين الولايات الشرقية، مع حجز كمية تفوق 164 غرام من “الكوكايين”.

وأوضحت مصادر أمنية مقربة لـ “النهار”، بأن قوات الفرقة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي في المخدرات ببلدية “الحجار” في عنابة، تلقت معلومات حول نقل مجموعة من الأشخاص لكمية كبيرة من “الكوكايين”، بناءً على صفقات في ولايات شرقية، وبتكثيف عمليات البحث والتحري والترصد لتحركات المشتبه فيهم، نجحت قوات الشرطة وفقا لخطة محكمة، في الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من سبعة أشخاص، اتخذت ولاية عنابة قاعدة خلفية لنشاطها الإجرامي، حيث يمتد نشاطها إلى عدة ولايات شرقية، كما نجحت عناصر الضبطية القضائية خلال هذه العملية، في حجز 164 غرام من “الكوكايين” وسيارة سياحية كانت تستغل في تنقل أفراد الشبكة، مع حجز مبلغ مالي يقدر بـ 75000 دج من عائدات الترويج.