الإطاحة بشبكة حاولت إغراق وهران بأزيد من 9 آلاف قرص “إكستازي”

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بولاية وهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات حيث تم توقيف 6 أشخاص وحجز 9090 قرص مهلوس.

وأفاد بيان لذات السلك الأمني أن الشبكة مختصة في قضية الحيازة والمتاجرة وتخزين المؤثرات العقلية. ونقلها قصد ترويجها وسط الأحياء ضمن شبكة إجرامية منظمة.

العملية جاءت بعد المعلومات المحصّل عليها ميدانيا، والتي مفادها قيام أفراد هذه الشبكات. بالمتاجرة وتخزين هذه السموم ،متخذين من مساكنهم وكرا للتخزين، يضيف البيان.

وبعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل. أسفرت العملية عن الايقاع بهم الواحد تلو الآخر، وحجز 9090 قرص مهلوس من نوع إكستازي، و 50 غرام من مسحوق مادة الاكستازي، بالإضافة إلى حجز 300 غرام من المخدرات القنب الهندي، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 100 مليون سنتيم، 08 هواتف نقالة و 04 مركبات ودراجة نارية تستخدم في نقل وتوزيع هذه السموم.

ليتم تحرير ضدهم إجراء قضائي قدموا بموجبها أمام العدالة.