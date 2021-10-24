الإطاحة بشبكة دعارة تنشط في “بيتزيريا” بقلب مدينة تيزي وزو

تمكنت مصالح الشرطة في ولاية تيزي وزو، أول أمس، من الإطاحة بشبكة دعارة تنشط داخل محل “بيتزيريا” وقاعة شاي بالقرب من جامعة “مولود معمري” بمدينة تيزي وزو،

حيث وحسب ما علمته “النهار” من مصادر مطلعة، فإن القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة لمصالح الشرطة حول نشاط مشبوه لذات المحل، حيث تحوّل إلى وكر للدعارة،

أين خصص غرفا لذلك وكذا في باحة المتجر بعد إطفاء الأضواء نوعا ما، واستغلال النساء، على رأسهن فتاة في العقد الثاني من العمر وقريبتها على مقربة العقد الخامس من العمر، في ممارسة الدعارة داخل المتجر.

ويتعلق الأمر بكلا من “ط.مزهورة” و”ز.مالحة”، مع العلم أن المعنيتين قرويتين غريبتين وتعانيان من إعاقة إن صح تسميتها بذلك على مستوى إحدى العينين لكلتيهما، وهو المحل الذي قامت ذات المصالح الأمنية بمداهمته في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا.

أين تم ضبط المعنيتين في حالة تلبس، حيث تم اعتقالهما كما تم توقيف المسير الذي اتصل هاتفيا على الفور بالمالك رب عمله، وتم توقيفه هو الآخر، ويتعلق الأمر بكلا من “س” و”م”، مع اقتياد 4 آخرين، من بينهم زوجان، ويتعلق الأمر بكل من “ك.ج” و”ب.م” و”ع.ف” و”و.ر” إلى مقر الشرطة.

ليتم تصنيفهما في التقديمة التي تمت أمس بمحكمة تيزي وزو كشهود، بعدما صرحوا أثناء سماعهم أنهم زبائن ولم يكونوا على علم بالسيرة السيئة لـ “البيتزيريا”، فيما أمر رئيس الجلسة بعد رفعها للإطلاع على الملف، بإيداع جميع المتهمين المقدر عددهم بأربعة، على رأسهم المتهمتان الحبس في الجلسة، مع برمجة قضيتهما، الأسبوع المقبل، حيث تم اقتيادهما إلى السجن.