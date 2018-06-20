الإطاحة بشبكة دولية أخفت مركبات مهرّبة وسط أكوام التبن بغرض تسويقها

أطاحت تحقيقات معمّقة لمصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينةبشبكة دولية من جنسيات مختلطة.

مختصة في تهريب المركبات من دول مجاورة نحو التراب الوطني، تضمّ 26 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 27 و60 سنة.

وجاءت العملية هذه على إثر معلومات دقيقة وردت ذات الفرقة المحققة بـ 20 سبتمبر من سنة 2017 تفيد بقيام مجموعة أشخاص من دول أجنبية .

بنشاط مشبوه في تهريب المركبات، لتتوصل العمليات إلى استرجاع 14 مركبةتم العثور على بعضها مخبأة وسط أكوام التبن بأحد الإسطبلات بولاية قسنطينة.

في انتظار إعداد وثائق سير مزورة لها.

وتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام النيابة العامة بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة عن تهم تهريب المركبات في إطار جماعة إجرامية منظمة.

ووضع للسير مركبة مزودة بلوحة تسجيل أوعلامة لا تتطابق مع مواصفات المركبة” و “بيع و شراء و ترقيم في الجزائر.

وسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات الجمركية ووضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم بأن وسائل النقل قد تمت جمركتها قانونيا.