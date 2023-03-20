تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى. من الإطاحة بشبكة دولية تمتهن استيراد المؤثرات العقلية من نوع إكستازي.

قضية الحال تعود حيثياتها إلى تمكن أعوان مصالح مفتشية أقسام الجمارك لميناء الجزائر بعد تفتيش سيارة سياحية. أين تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام داخل أمتعة أحد المسافرين القادمين من ميناء مرسيليا. والتي قدرت كميتها بـ 28 ألف و649 قرص مؤثر عقلي.

وبعد وضع هاته الأخيرة تحت تصرف المصالح القضائية، تم مواصلة التحريات. وتحت إشراف النيابة المختصة إقليميا وتمديد الاختصاص إلى أحد الولايات المجاورة. أفضت النتائج إلى تحديد هوية 4 أشخاص آخرين مشتبه فيهم في القضية.

كما مكن تفتيش مقرات إقامتهم من حجز وضبط كمية أخرى من المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة من نوع الكوكايين.

وأسفرت نتائج العملية عن توقيف 4 أشخاص، فيما يبقى إثنان منهما في حالة فرار.

كما تم ضبط وحجز خلال العملية ما يقارب 30 ألف قرص من المؤثرات العقلية من نوع إكستازي. 72 غ من الكوكايين، مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ 7865 أورو. مبلغ مالي بالعملة الوطنية 290 ألف دينار، سيارة سياحية، 7 هواتف نقالة، مكبر صوت، آلة تغليف، ميزان إلكتروني.

وبعد استيفاء جميع الاجراءات تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة المختصة إقليميا عن قضية جناية استيراد المؤثرات العقلية من نوع إكستازي. ومخدرات صلبة من نوع كوكايين في إطار جمعية إجرامية منظمة، التخزين، النقل، البيع لغرض البيع وتبييض الأموال.