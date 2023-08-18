الإطاحة بشبكة دولية تنقل وتروج الكوكايين والإكستازي انطلاقا من فرنسا ثم إسبانيا نحو الجزائر

ويأتي هذا على إثر معلومات مؤكدة واردة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم. مفادها وجود شبكة دولية عابرة للحدود تنشط في استيراد، نقل وترويج المخدرات. في إطار جماعة دولية منظمة، انطلاقا من دولة فرنسا ثم إسبانيا نحو الجزائر.

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم في عملية نوعية. من تفكيك النواة الرئيسية لشبكة شبكة دولية عابرة للحدود تنشط في استيراد، نقل وترويج المخدرات. متكونة من 12 فرد، حيث تم توقيف 07 من أعضائها وتحديد هوية البقية.

وتم حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة تتمثل في 1.3 كلغ من الكوكايين. و35 ألف قرص مهلوس من نوع إكستازي ،حجز 04 مركبات، قطع غيار مختلفة، كمية من المشروبات الكحولية. مبلغ مالي بالعملة الوطنية مقدر بـ122750 دج، والعملة الأجنبية مقدر بـ2860 أورو 08 هواتف نقالة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.