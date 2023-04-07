الإطاحة بشبكة دولية تهرب السلع الأجنبية وتدخلها بطريقة غير شرعية إلى الجزائر

تمكن أفراد المصلحة المركزية للتحريات الجنائية بقيادة الدرك الوطني بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئرمراد رايس. من الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تهريب السلع الأجنبية وإدخالها بطريقة غير شرعية إلى التراب الوطني .

العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى المصلحة المركزية للتحريات الجنائية بقيادة الدرك الوطني. مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط على مستوى بلديتي الدار البيضاء والرويبة بالجزائر. مختصة في تهريب السلع أجنبية الصنع متمثلة في هواتف نقالة ذكية وإدخالها عبرالحدود الشرقية للوطن. يقودها شخص من جنسية أجنبية مقيم في الجزائر.

إستغلالا للمعلومات الواردة وبعد تكثيف عناصر الإستعلام تم تحديد هوية عناصر الشبكة وأماكن تخزين السلع المهربة. ليتم بعدها وضع خطة أمنية محكمة مكنت من الإطاحة بأفراد الشبكة في ظرف وجيز.

كما أسفرت العملية على توقيف 4 أشخاص متورطين من بينهم 2 من جنسية أجنبية وحجز 25 ألف هاتف ذكي. 800 سماعة بلوتوث، 1200 سماعة أذن، 350 ساعة ذكية، جهاز تحديد المواقع GPS،(03) سيارات سياحية، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة لإرتكابهم جناية تهريب. بضاعة أجنبية الصنع ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود. جناية حيازة مخزن داخل النطاق الجمركي معد للتهريب، جنحة عدم التبليغ عن جناية التهريب، جنحة حيازة عتاد حساس.