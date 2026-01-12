الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تبييض الأموال وحجز 6 ملايير سنتيم بسيدي بلعباس

تمكن عناصر الأمن الوطني بولاية سيدي بلعباس من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في تبييض الأموال من عائدات الإتجار غير المشروع بالمخدرات. مع حجز عائدات إجرامية تفوق 6 مليار سنتيم.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما الشق المتعلق بتجفيف منابع تمويل الشبكات الإجرامية. حيث تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سيدي بلعباس. من تفكيك جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، تورط أفرادها في تبييض الأموال الناتجة عن عائدات الاتجار غير المشروع بالمخدرات. مع استرجاع الممتلكات والمحصلات الناتجة عن هذا النشاط الإجرامي، والمقدرة قيمتها الإجمالية بأزيد من 6 ملايير و600 مليون سنتيم.

وجاءت هذه العملية “تتمة لتحقيق سابق عالجته المصالح العملياتية لأمن الولاية، والذي أسفر في حينه عن إحباط محاولة تمرير شحنة معتبرة من المخدرات وتوقيف المتورطين الرئيسيين فيها.

كما تم بعدها مواصلة التحريات وتعقب المسار المالي للشبكة باستغلال الأدلة الرقمية والتقنية. حيث تم توقيف 3 أشخاص من عناصر التنظيمي الإجرامي، الذي تعمد إضفاء الشرعية على العائدات المالية الناتجة عن تجارة السموم بضخها في معاملات تجارية وتصدير بضائع باستعمال فواتير موطنة بنكيا وتصريحات كاذبة. مكبدة بذلك الخزينة العمومية أضرارا مادية بالعملة الصعبة قدرت بقرابة 2 مليون أورو”.

كما أسفرت هذه العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة عن ضبط واسترجاع مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدر بـ 88.800 أورو. وآخر بالعملة الوطنية فاق 500 مليون سنتيم، مصوغات من المعدن الأصفر قاربت 1 كلغ بقيمة 2.8 مليار سنتيم. بالإضافة كذلك إلى مركبتين سياحيتين ودراجة نارية.

وأشار البيان إلى تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس. عن قضية تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة ومخالفة التشريع الخاص بالصرف.

