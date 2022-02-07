الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تهريب البشر بسيدي بلعباس!

من بين أفرادها رعايا مغربيين كانوا ينظّمون رحلات بـ 100 مليون للفرد

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة دولية مختصة في تهريب البشر.

أفراد الشبكة متكونة من 16 شخصا، من بينهم أشخاص من جنسية مغربية، شكلوا جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود عن طريق التدبير والتسهيل للدخول والتنقل والإقامة غير المشروعة للمهاجرين، يقومون بتهريب البشر من مدن مغربية مرشحين للهجرة إلى دول أوروبية مرورا ببلادنا.

ومن خلال التحقيق المعمق المفتوح من طرف فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تبين أن أفراد الشبكة كانوا يستعملون وسائل النقل والإتصال، معرضين حياة وسلامة الأشخاص للخطر، مع مخالفتهم التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث كانوا يقومون بتجميع الرعايا المغربيين الراغبين في الهجرة إلى أوروبا مرورا بالتراب الوطني الجزائري، ويتم استقبالهم من طرف أشخاص بكل من الولايات الغربية الحدودية قصد تهريبهم إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم للشخص الواحد، قبل أن يتفطن لهم أفراد الشرطة، ويتم توقيفهم وإحالتهم أمام نيابة الإختصاص في محكمة سيدي بلعباس.